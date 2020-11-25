Пару дней тепла и снова похолодание: синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни

26 ноября в Украине каких-либо существенных осадков не ожидается, только на крайнем севере будет небольшой дождь.

Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко в Телеграм.

В четверг температура воздуха обещает быть комфортной от +4 до +8 градусов тепла, в Крыму до + 10, на востоке страны будет немного холоднее +2 +4 градуса.

В Киеве 26 ноября ожидается сухая и теплая для конца осени погода. Воздух прогреет до +5 градусов.

На выходных 28, 29 ноября заметно похолодает и выпадут осадки.

В столице Украины прогнозируют дождь со снегом и сильным ветром.

Стоит напомнить, что в ноябре 2020 года в Украине ожидаются магнитные бури.

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