Украинцам разрешили использовать е-паспорт в банках

С 1 декабря в Украине разрешат пользоваться цифровым паспортом в приложении "Дія" для осуществления банковских операций.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Таким образом, при осуществлении кассовых операций для идентификации и верификации клиента или его представителя банки смогут использовать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении "Дія".

"Такого рода инновации будут способствовать упрощению проведения кассовых операций банков при обслуживании клиентов", - отметили в Нацбанке Украины.

Стоит напомнить, что ранее в Украине продлили выплаты на детей для ФОПов, которые вынуждены ограничить свою работу.

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