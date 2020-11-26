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Украинцам разрешили использовать е-паспорт в банках

Украинцам разрешили использовать е-паспорт в банках
09:19 Сегодня Телеграф Фото: twitter

С 1 декабря в Украине разрешат пользоваться цифровым паспортом в приложении "Дія" для осуществления банковских операций.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Таким образом, при осуществлении кассовых операций для идентификации и верификации клиента или его представителя банки смогут использовать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении "Дія".

"Такого рода инновации будут способствовать упрощению проведения кассовых операций банков при обслуживании клиентов", - отметили в Нацбанке Украины.

Стоит напомнить, что ранее в Украине продлили выплаты на детей для ФОПов, которые вынуждены ограничить свою работу.

Читайте также в материале "Телеграфа": Каким будет исход карантина в Украине? - ответ дал финансовый аналитик Сергей Фурса.

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Все по теме:

НБУ, Украина, Банки, Паспорт, ДИЯ.

Автор:

Телеграф
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