Эксперт по финансам дал неутешительный прогноз на исход карантина в Украине

Необдуманные решения власти Украины по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 не оставили другого выхода, кроме введения полноценного локдауна без какой-либо международной поддержки.

Об этом известный финансовый аналитик Сергей Фурса рассказал в интервью "Телеграфу".

По его словам, власти всеми силами имитируют деятельность, чтобы потом избежать обвинений в бездействии, и идут даже на сомнительные меры наподобие карантина выходного дня, который теперь разоряет украинских бизнесменов.

"Власть сама ввязалась в ситуацию, когда нет хорошего решения", - подчеркивает Фурса.

Он считает, что от краха экономики Украину бы спасти полный локдаун, если бы во время него предприниматели имели финансовую поддержку Международного валютного фонда.

"Вы спрашиваете, что бы я сделал? Я бы не поссорился с МВФ", - говорит финансовый эксперт.

Сейчас же, по его мнению, уже нет сколь-либо оптимистичных прогнозов для Украины.

Заметим, что МВФ не спешит проводить новый транш помощи Украине, и пока непонятно, когда будет продолжено партнерство.

Накануне экс-министр экономики и советник главы Офиса президента Тимофей Милованов в эфире "Свобода слова" на ICTV утверждал, что Украина физически не успеет решить все спорные моменты для выделения нового транша в 2020 году.

Министр финансов Сергей Марченко, наоборот, заявил 24 ноября, что Украине удалось достичь прогресса в переговорах с МВФ и совместно наработать ряд параметров проекта госбюджета на 2021 год.

Подробнее о причинах и следствиях карантина в Украине читайте в интервью финансового эксперта на "Телеграфе": Локдаун может спасти Украину, но при одном условии - Сергей Фурса.