Двойной удар по организму: инфекционист объясняла, зачем нужно вакцинироваться от гриппа во время пандемии COVID-19

В то время, как по Украине разгулялась пандемия коронавируса, доступ к вакцине от гриппа затруднен. Поэтому вакцинироваться от гриппа и от пневмококковой инфекции стоит тем, кто может достать эту вакцину.

Такое мнение в интервью "Украинской правде" высказала врач-инфекционист и медицинский эксперт детского фонда UNICEF, Катерина Булавинова.

Чем страшна комбинация гриппа и ковида?

По ее словам, есть несколько главных моментов:

Первый - медики будут болеть гриппом, соответственно "выходить из боя", а их некем заменить.

Второй - любой человек, у которого температура, будет рассматриваться врачами как больной гриппом или ковидом.

Таким образом, один будут заражать других, в том числе при попытке госпитализации.

"Плюс количество обращений на первичку увеличится, хотя я не понимаю, куда еще увеличиваться, мы и так уже "тонем"", - отметила инфекционист.

Врач отметила, что с клинической точки зрения, два вируса одновременно будут атаковать легкие разными способами.

"Вирус гриппа прямо атакует ткань легкого и поедает ее. Ковид это делает посредством либо микротромбозов, либо очень сильно выраженного воспаления, которое носит, скорее всего, аутоимунный характер. И оно просто пожирает всю эту ткань и дышать будет нечем", - пояснила Булавинова.

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