Локдаун - вопрос не политики: иммунолог назвал задачу Зеленского в Украине

Иммунолог Федор Лапий рассказал, что карантин выходного дня не даст результатов. Поскольку люди пренебрегают мерами предосторожности - число зараженных растет и даже ограничения в субботу и воскресенье не помогут разгрузить систему здравоохранения.

Об этом он заявил в интервью для "Гордон".

Иммунолог добавляет, что пока стационары заполнены и класть больных просто некуда.

Также он отмечает, что поставить раскладушку не является проблемой, однако это не ситуация с президентом или другими политиками, когда максимальная температура 37,2 °, а это серьезные случаи, с необходимыми кислородными концентраторами и врачами.

Лапий говорит, что если отложить жесткий локдаун к новогодним праздникам, то через две-три недели больных за сутки будет гораздо больше, чем 15000. Ввести ограничения нужно, чтобы хотя бы количество больных не так стремительно росло.

"Локдаун – вопрос в плоскости эпидемиологии, а не политики. Задача государства принять меры, чтобы малый бизнес не остался один на один со своими проблемами, чтобы не противопоставлять такую эффективную меру, как локдаун, экономике и чьему-то частному бизнесу", - говорит иммунолог.

Напомним, что власти Украины уже готовятся к введению полноценного локдауна, сейчас стоит вопрос только о сроках.

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