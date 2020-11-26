Итоги дня 26 ноября: введение новогоднего локдауна и показатели бюджета Украины на 2021 год

Новые антирекорды коронавируса

По состоянию на утро 26 ноября в Украине было зафиксировано рекордные 15 331 новых случаев COVID-19

В Украине с каждым днем все больше людей заболевают коварным COVID-19. В то же время вакцина не сможет сразу остановить пандемию,

Полный локдаун в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский не должен откладывать локдаун для сохранения чьего-то бизнеса, потому что больницы уже заполнены

Власти Украины уже готовятся к введению полноценного локдауна, сейчас стоит вопрос только о сроках.

Инфекционист Минздрава Ольга Голубовская для эффективной борьбы с заболеваемостью нужно ввести локдаун, но действовать он должен минимум три недели.

Глава МВД Украины Арсен Аваков уверен, что локдаун нужно вводить немедленно.

Убытки "Нафтогаза Украины"

С начала года убыток НАК "Нафтогаз Украины" составил 17 миллиардов гривен

Всплески радиации возле Чернобыльской зоны

Экоактивисты зафиксировали в Чернобыльской зоне отчуждения и за ее пределами огромные прыжки радиационного загрязнения.

Изменения госбюджета на 2021 год

На внеочередном заседании Кабинет министров Украины принял изменения к проекту госбюджета на 2021 год

Совращение несовершеннолетних девочек киевским фотографом

В Киеве полицейские задержали 56-летнего мужчину, которого подозревают в совращении несовершеннолетних девочек.

Александр Ктиторчук снимал половые акты с участием детей и сохранял себе на компьютер.

Вероятней всего, что фотографу грозит до 10-12 лет лишения свободы.

Прощание с Диего Марадоной

Гроб с телом Марадоны доставили в президентский дворец Casa Rosada в Буэнос-Айресе

Проститься с великим футболистом пришла огромная толпа людей. В итоге образовалась гигантская очередь.

В сети всплыло старое видео отрывка из программы La noche del 10 на аргентинском телевидении, снятой в 2005 году.

После его смерти адвокат легенды футбола Матиас Морл опубликовал в сети гневное сообщение в адрес медицинской службы

Джонни Деппа и "Фантастические твари 3"

Из-за судебных разбирательств с эк-супругой актрисой Эмбер Херд, карьера Джонни Деппа получила «повреждения».

Заря в Лиге Европы

Луганская Заря в матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы 2020/21 добыла первую победу в текущем еврокубке.