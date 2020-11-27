В трех областях Украины в ноябре заметно улучшилась ситуация с COVID-19

Несмотря на то, что на утро пятницы, 27 ноября, в Украине установлен новый антирекорд по количеству заболевших коронавирусом - 16 218 новых случаев за сутки, нельзя не заметить и позитивную динамику.

Так, судя по статистике, опубликованной СНБО, в Харьковской, Житомирской и Закарпатской областях соотношение заболевших к выздоровевшим снизилось в течение месяца. То есть, судя по инфографикам, число выздоровевших явно превышает число заболевших.

Аналогичная ситуация наблюдается в Луганской, Полтавской, Херсонской и Черновицкой областях. Правда здесь, этот показатель намного ниже, чем в областях, указанных выше.

В тоже время не может не радовать и тот факт, что две области из этого списка – Закарпатская и Черновицкая с начала пандемии коронавируса были лидерами антирейтинга по количеству заболевших.