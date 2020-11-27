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Астролог назвал сроки начала и ослабления локдауна в Украине
Астролог назвал сроки начала и ослабления локдауна в Украине

Астролог назвал сроки начала и ослабления локдауна в Украине

Астролог назвал сроки начала и ослабления локдауна в Украине
14:01 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Пока в украинском правительстве только готовятся назвать даты введения локдауна, астролог Влад Росс предсказал сроки введения и ослабления жесткого карантина в Украине.

Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook.

"Готовимся к полному и неизбежному локдауну! Покупаем подарки на Новый Год заранее", - говорится в сообщении.

В комментариях к посту, подписчики астролога задали несколько уточняющих вопросов.

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- Неужели наступит локдаун?... - Да, кратко подытожил Влад Росс.

- А на какой срок? - С декабря до старого Нового года. Точнее, в 10-20 числах декабря. На Рождество карантин ослабят.

Читайте также: "Локдаун может спасти Украину, но при одном условии - Сергей Фурса".

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Все по теме:

Украина, Карантин, Новый год, Коронавирус, Влад Росс, Covid-19, Локдаун.

Автор:

Телеграф
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