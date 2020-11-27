Стало известно, как будет работать транспорт Киева во время локдауна

Мэр Виталий Кличко считает, что в случае объявления полного локдауна из-за пандемии коронавируса в Украине, в Киеве нельзя закрывать метрополитен и общественный транспорт.

Об этом он заявил в комментарии телеканалу "Украина 24".

"Я буду настаивать, чтобы в столице не останавливали метро и работу общественного транспорта, даже в условиях локдауна", - сказал он.

По его словам, это связано с тем, что "у нас много людей работают в критической инфраструктуре города".

"Я буду отстаивать эту позицию, чтобы люди смогли ездить на работу", - добавил Кличко.

Напомним, во время локдауна, объявленного из-за коронавируса в Украине, киевский метрополитен не работал с 17 марта по 17 апреля.

Как сообщал "Телеграф", ранее министр МВД Арсен Аваков заявил, что локдаун в Украине нужно вводить немедленно.