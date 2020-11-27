Журналистка купила в магазине АТБ банку оливок, но внутри ее ждал неприятный сюрприз

Купленная в одной из торговых сетей Украины банка оливок, скрывала внутри неприятный сюрприз.
Об этом журналистка Екатерина Данилина-Левочко сообщила на своей странице в Facebook
"Купили креветки в АТБ-Маркет - даже не треть баночки", - написала она.
Она также добавила, что заявленных креветок внутри тоже не оказалось.
Впрочем, пользователи сети рассказали и о более неприятном опыте покупки оливок.
"Мне как-то попалась пустая банка с оливками. Рассол был внутри, оливок - нет", - отмечают в комментариях.
Как сообщалось ранее, та же сеть магазинов ранее оконфузилась с предложением "выгодной акции" на покупку куриных яиц.
А купленная в другой торговой сети курица "засияла" странным голубоватым свечением, чем напугала купившую ее женщину.