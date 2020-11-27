Скачать
Пятница, 27.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
В аптеке Киева пьяный мужчина устроил стрельбу из-за маски: детали ЧП
В аптеке Киева пьяный мужчина устроил стрельбу из-за маски: детали ЧП
Минус один: Украина обновила список стран "красной зоны"
Минус один: Украина обновила список стран "красной зоны"
Что делать если маска вызывает аллергию: врач-анастезиолог озвучил решение
Что делать если маска вызывает аллергию: врач-анастезиолог озвучил решение
Астролог назвал сроки начала и ослабления локдауна в Украине
Астролог назвал сроки начала и ослабления локдауна в Украине

Журналистка купила в магазине АТБ банку оливок, но внутри ее ждал неприятный сюрприз

Журналистка купила в магазине АТБ банку оливок, но внутри ее ждал неприятный сюрприз
19:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Купленная в одной из торговых сетей Украины банка оливок, скрывала внутри неприятный сюрприз. 

Об этом журналистка Екатерина Данилина-Левочко сообщила на своей странице в Facebook

"Купили креветки в АТБ-Маркет - даже не треть баночки", - написала она.

Она также добавила, что заявленных креветок внутри тоже не оказалось. 

Впрочем, пользователи сети рассказали и о более неприятном опыте покупки оливок. 

"Мне как-то попалась пустая банка с оливками. Рассол был внутри, оливок - нет", - отмечают в комментариях. 

Как сообщалось ранее, та же сеть магазинов ранее оконфузилась с предложением "выгодной акции" на покупку куриных яиц

А купленная в другой торговой сети курица "засияла" странным голубоватым свечением, чем напугала купившую ее женщину. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Оливки, АТБ, Екатерина Данилина-Левочко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Брауни на столе нет, значит фоткал Ермак": конфуз Зеленского с родителями породил новые мемы и фотожабы
02 Слив дочери Путина - результат войны внутри ФСБ, в России реально могут устроить дворцовый переворот
03 Фото тела Марадоны перед похоронами попало в скандал
04 Вскрытие показало причину смерти Марадоны
05 Жириновский пригрозил разделом Украины: сеть обескуражил план схватки России с Польшей и Германией (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Правда ли локдаун может &quot;свести в ноль&quot; COVID-19 в Украине
Правда ли локдаун может "свести в ноль" COVID-19 в Украине
Уволить Сытника будет сложно: стали известны положения нового проекта Кабмина по НАБУ
Уволить Сытника будет сложно: стали известны положения нового проекта Кабмина по НАБУ
Подготовка полным ходом: для украинцев срубят 500 тысяч елок
Подготовка полным ходом: для украинцев срубят 500 тысяч елок
MONATIK, Ласточкин и DOROFEEVA: чем будет удивлять суперфинал &quot;Танців з зірками&quot;
MONATIK, Ласточкин и DOROFEEVA: чем будет удивлять суперфинал "Танців з зірками"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь