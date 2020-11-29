Продают "чудо-таблетки": ветеран АТО рассказал, как мошенники наживаются на доверчивых пенсионерах

В Киеве мошенники наживаются на доверчивых пенсионерах, продавая им "чудо-таблетки".

Об этом написал в Facebook ветеран АТО Павел Тука.

"Дед в больнице, не буду озвучивать диагнозов, но проблемы с сердцем. Недавно заказал себе очередные чудо-таблетки, приехал к нему "врач", расписал как принимать и выдал "схему лечения" без единой печати", - написал он, прикрепив к посту фотографии "лекарства".

Тука также отметил, что стоимость таблеток составила 5 000 гривен.

Как сообщалось ранее, в Украине замечены мошенники, которые "разводят" людей в Телеграме. Они создают аккаунты-двойники своих жертв и обращаются к знакомым этого человека с просьбой одолжить денег.

Также на фоне введения карантина выходного дня были замечены мошенники, которые шантажируют предпринимателей, представляясь сотрудниками "госпотребнадзора".