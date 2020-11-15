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Мошенники придумали новый вид заработка на карантине выходного дня

Мошенники придумали новый вид заработка на карантине выходного дня
Обновлено 17:56 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В сети показали, как мошенники пытаются нажиться на карантине выходного дня, из-за которого многим предпринимателям пришлось приостановить работу своих заведений

Историей поделился главный редактор NewsRoom Павел Федосенко.

"Вот это туловище пришло сегодня в кофейню, представилось сотрудником несуществующего "госпотребнадзора", стало угрожать штрафом в 17 тысяч, после чего предложило работать "под его крылом" за 2000 гривен. В разговоре, который я, конечно, писал на диктофон, назвал левое имя (не бьется ни по одному реестру) и фактически наговорил на пару лет в местах не столь отдаленных", - написал он в Facebook.

Как сообщалось ранее, в Украине с 14 ноября действует карантин выходного дня

В связи с этим в сети появилось множество сообщений, связанных с курьезными, возмутительными и просто забавными ситуациями.  

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Все по теме:

Мошенники, Карантин, Павел Федосенко.

Автор:

Телеграф
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