Главные события недели: угроза новогоднего локдауна, арест известного фотографа и смерть Марадоны

Коронавирусом заболели еще почти 13 тысяч украинцев

12 978 новых случаев коронавирусной болезни зафиксировано в Украине по состоянию на 29 ноября 2020 года.

Зеленский и Ермак вылечили коронавирус за две недели

Президент Украины Владимир Зеленский, а также глава ОП Андрей Ермак, сегодня 23 ноября получили негативные тесты на COVID-19.

Зеленский записал видео в Facebook по случаю своего выздоровления.

Пострадавшие на карантине бизнесмены могут получить денежную помощь

Пострадавшие от карантина предприниматели смогут получить разовую помощь в размере 8000 гривен.

Советник президента Украины Олег Устенко говорит, что средства будут взяты с Фонда по борьбе с COVID-19.

Скандал между Украиной и Венгрией из-за выборов в Закарпатье получил продолжение

Пограничники Украины развернули на границе венгерского политика Иштвана Грежу, которому запрещен въезд в Украину из-за вмешательства правительства Венгрии в местные выборы.

Изменения госбюджета на 2021 год

На внеочередном заседании Кабинет министров Украины принял изменения к проекту госбюджета на 2021 год

Минималку повышать не спешат

В Украине пока планируют отложить запланированное ранее повышение минимальной заработной платы.

Совращение несовершеннолетних девочек киевским фотографом

В Киеве полицейские задержали 56-летнего мужчину, которого подозревают в совращении несовершеннолетних девочек.

Александр Ктиторчук снимал половые акты с участием детей и сохранял себе на компьютер.

Вероятней всего, что фотографу грозит до 10-12 лет лишения свободы.

В Украине могут ввести «интеллектуальный» локдаун

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Кабмин Украины рассматривает возможность введения "интеллектуального локдауна".

В свою очередь, нардеп Александр Дубинский заявил, что Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января.

Манчестер Сити готовит для Месси "пожизненный" контракт

Владельцы Манчестер Сити готовят для Лионеля Месси невероятный контракт сроком на 10 лет.

Смерть легенды футбола

Великий аргентинский футболист Диего Марадона умер в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.

Два удаления и два гола - в обзоре матча Динамо - Ворскла

В субботу, 28 ноября, Динамо в рамках матча 11-го тура чемпионата Украины по футболу 2020/21 принимало полтавскую Ворсклу. Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Майк Тайсон и Рой Джонс завершили бой ничьей

В воскресенье, 29 ноября, в Лос-Анджеле (штат Калифорния, США) в Стейплс-центре состоялся необычный вечер бокса "Лига легенд". В главном бою шоу сразились великие американские боксеры 54-летний Майк Тайсон и 51-летний Рой Джонсон-младший.

Павел Прилучный в больнице с переломом черепа

Известный российский актер Павел Прилучный был госпитализирован в больницу с переломом черепа.

Львовский дизайнер Петр Нестеренко-Ланько погиб в ДТП

Во Львовской области известный дизайнер и основатель Lviv Fashion Week Петр Нестеренко-Ланько погиб в ДТП.

Произведение Banksy продано на аукционе в Нидерландах за €170 тысяч

Картина таинственного уличного художника Banksy под названием "Птица с гранатой" ушла с молотка в Нидерландах в четверг, 26 ноября, за 170 тысяч евро (около 6 миллионов гривен).

Стало известно, кто победил в шестом сезоне Лиги Смеха

В пятницу, 27 ноября, прошел финал 6 сезона юмористического шоу студии "Квартал 95" - "Лига Смеха".

Умер актер, сыгравший Дарта Вейдера в трилогии "Звездных войн"

В возрасте 85 лет умер знаменитый британский актер Дэвид Проуз, сыгравший Дарта Вейдера в оригинальной трилогии культовых "Звездных войн".