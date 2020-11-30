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Как выбрать алкоголь на Новый год, чтобы не попасть в реанимацию: простые правила
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Как выбрать алкоголь на Новый год, чтобы не попасть в реанимацию: простые правила

Как выбрать алкоголь на Новый год, чтобы не попасть в реанимацию: простые правила
07:17 Сегодня Телеграф

Парадоксальна жизнь украинца - при низком доходе он хочет гулять на широкую ногу. Новогодние праздники - самое яркое тому подтверждение. Но как не умереть после праздничного застолья? Есть два золотых правила - что пить и сколько пить. Если со знанием меры вопрос нужно решать индивидуально, то правильный выбор алкоголя может облегчить утро 1 января и значительно уменьшить вред для организма. 

В преддверии праздников количество фальшивок на рынке вырастает в разы. "Телеграф" разбирался, как отличить нормальный алкоголь от контрафакта, и на что нужно обязательно обращать внимание.

Сколько у нас подделок

По официальным данным Государственной фискальной службы в Украине нелегальный оборот водки составляет 50%, по неофициальным - 80%. По оценкам экспертов, из-за теневого рынка алкоголя украинский бюджет в 2019 году потерял около 15 миллиардов гривен.

За текущий период этого года, с января по октябрь, из незаконного оборота налоговики конфисковали 5,7 миллиона литров алкогольных напитков на сумму 337,1 млн грн. Примечательно, что за аналогичный период прошлого года конфисковали в 6 раз меньше.

Как отличить "паленку"

Основным определяющим фактором является цена. Если она ниже стоимости в сетях супермаркетов или алкогольных поставщиков более чем на 50%, то это однозначно подделка. Также есть ряд физических признаков, благодаря которым можно передумать заливать внутрь себя непонятную жидкость.

Акцизная марка

Прямоугольная бумажка, которую сверху наклеивают на бутылку любого алкогольного напитка, кроме пива и слабоалкоголки, имеет размер 160 мм х 20 мм. Марку размещают П или Г-образным способом через горловину пробки. Во время откупоривания товара марка должна разрываться и портиться. На Tetra-Pak марки наклеивают по оси упаковки на верхней плоскости.

Печать на марке выполнена в зеленой гамме для всего алкоголя. Исключение - вино и его производные - у них марка в красной гамме. Крепкий импорт идет весь фиолетовый, винный - оранжевый.

На каждой марке есть следующие реквизиты:
1. Слова "УКРАЇНА" и "МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ";

2. Обозначение вида марки:
• алкоголь отечественный (ликеро-водочная продукция) - "АВ ЛГП";
• алкоголь отечественный (винодельческая продукция) - "АВ ВП";
• алкоголь импортный (ликеро-водочная продукция) - "АІ ЛГП";
• алкоголь импортный (винодельческая продукция) - "АІ ВП".

3. Индекс региона Украины, где произведена продукция. Обозначается двумя цифрами. Используется только для маркировки отечественной продукции;

4. Серия и номер марки - четыре буквы и шестизначный номер;

5. Месяц и год, когда сделана марка для алкогольных напитков - два двузначных числа через косую черту;

6. Сумма акцизного налога, уплаченного за единицу с точностью до тысячного знака, кроме суммы акцизного налога по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли алкогольных напитков.

Этикетка

Этикетка и контрэтикетка должны быть крепко прикреплены к бутылке. Под этикеткой не должно быть воздуха и/или складок. Все надписи - четкие, содержат полную и достоверную информацию. Должно быть одинаковое расстояние по вертикали и горизонтали между печатными знаками.
Должен быть написан завод-производитель и его реквизиты. На лицевой стороне всегда стоит дата разлива, название и адрес фирмы-производителя, номер лицензии, знак сертификации. Данные о дате, времени и месте разлива водочной продукции наносятся заводом-изготовителем на каждую бутылку. Некоторые заводы выжигают такие данные на пробках лазером. Эти надписи должны быть четкими и легко читаться.

Закупорка

Признаки кустарного закупоривания:

  • резь в закупорке накатана не по длине - ее накатка значительно не доходит до верхней и нижней границ;
  • резь в закупорке накатана не по глубине - не на весь профиль резьбы;
  • нарушена целостность пробки в виде прорезей к поверхности стекла бутылки;
  • при попытке открыть бутылку перфорация остается целой, пробка прокручивается и в результате полностью снимается;
  • если перевернуть бутылку, то жидкость из нее начнет вытекать;
  • даты розлива нанесена неравномерно, сплошными штрихами;
  • неравномерный краситель, едва заметный матовый ненасыщенный черный цвет;
  • неровное расстояние по вертикали и горизонтали между знаками;
  • частично размытое содержание на изображениях.

И не забывайте о цене. Чем дешевле - тем больше вероятность нарваться на контрафакт. Однако, автор статьи помнит случаи, когда подделывали односолодовый виски 12-летней выдержки.

Выпивка в Украине подорожает: за сколько можно успеть купить алкоголь на Новый год

Автор: Александр Poison Нечай

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Все по теме:

Алкоголь, Подделки, Новый год, Фальсификат, Контрафакт.

Автор:

Телеграф
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