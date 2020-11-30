Как выбрать алкоголь на Новый год, чтобы не попасть в реанимацию: простые правила

Парадоксальна жизнь украинца - при низком доходе он хочет гулять на широкую ногу. Новогодние праздники - самое яркое тому подтверждение. Но как не умереть после праздничного застолья? Есть два золотых правила - что пить и сколько пить. Если со знанием меры вопрос нужно решать индивидуально, то правильный выбор алкоголя может облегчить утро 1 января и значительно уменьшить вред для организма.
В преддверии праздников количество фальшивок на рынке вырастает в разы. "Телеграф" разбирался, как отличить нормальный алкоголь от контрафакта, и на что нужно обязательно обращать внимание.
По официальным данным Государственной фискальной службы в Украине нелегальный оборот водки составляет 50%, по неофициальным - 80%. По оценкам экспертов, из-за теневого рынка алкоголя украинский бюджет в 2019 году потерял около 15 миллиардов гривен.
За текущий период этого года, с января по октябрь, из незаконного оборота налоговики конфисковали 5,7 миллиона литров алкогольных напитков на сумму 337,1 млн грн. Примечательно, что за аналогичный период прошлого года конфисковали в 6 раз меньше.
Основным определяющим фактором является цена. Если она ниже стоимости в сетях супермаркетов или алкогольных поставщиков более чем на 50%, то это однозначно подделка. Также есть ряд физических признаков, благодаря которым можно передумать заливать внутрь себя непонятную жидкость.
Прямоугольная бумажка, которую сверху наклеивают на бутылку любого алкогольного напитка, кроме пива и слабоалкоголки, имеет размер 160 мм х 20 мм. Марку размещают П или Г-образным способом через горловину пробки. Во время откупоривания товара марка должна разрываться и портиться. На Tetra-Pak марки наклеивают по оси упаковки на верхней плоскости.
Печать на марке выполнена в зеленой гамме для всего алкоголя. Исключение - вино и его производные - у них марка в красной гамме. Крепкий импорт идет весь фиолетовый, винный - оранжевый.
На каждой марке есть следующие реквизиты:
1. Слова "УКРАЇНА" и "МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ";
2. Обозначение вида марки:
• алкоголь отечественный (ликеро-водочная продукция) - "АВ ЛГП";
• алкоголь отечественный (винодельческая продукция) - "АВ ВП";
• алкоголь импортный (ликеро-водочная продукция) - "АІ ЛГП";
• алкоголь импортный (винодельческая продукция) - "АІ ВП".
3. Индекс региона Украины, где произведена продукция. Обозначается двумя цифрами. Используется только для маркировки отечественной продукции;
4. Серия и номер марки - четыре буквы и шестизначный номер;
5. Месяц и год, когда сделана марка для алкогольных напитков - два двузначных числа через косую черту;
6. Сумма акцизного налога, уплаченного за единицу с точностью до тысячного знака, кроме суммы акцизного налога по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли алкогольных напитков.
Этикетка и контрэтикетка должны быть крепко прикреплены к бутылке. Под этикеткой не должно быть воздуха и/или складок. Все надписи - четкие, содержат полную и достоверную информацию. Должно быть одинаковое расстояние по вертикали и горизонтали между печатными знаками.
Должен быть написан завод-производитель и его реквизиты. На лицевой стороне всегда стоит дата разлива, название и адрес фирмы-производителя, номер лицензии, знак сертификации. Данные о дате, времени и месте разлива водочной продукции наносятся заводом-изготовителем на каждую бутылку. Некоторые заводы выжигают такие данные на пробках лазером. Эти надписи должны быть четкими и легко читаться.
Признаки кустарного закупоривания:
И не забывайте о цене. Чем дешевле - тем больше вероятность нарваться на контрафакт. Однако, автор статьи помнит случаи, когда подделывали односолодовый виски 12-летней выдержки.
Автор: Александр Poison Нечай