Коронавирус в Украине: в каких областях чаще всего умирают пациенты с COVID-19

В Украине продолжает распространяться эпидемия коронавируса. За последние сутки несколько областей в Украине показали довольно внушительные результаты по количеству случаев COVID-19.
Об этом сообщают данные из статистики СНБО.
Топ областей по количеству новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки:
Топ областей по смертности за прошедшие 24 часа:
Стоит отметить, что с начала пандемии наибольшее количество случаев коронавируса обнаружили в
А наибольшее количество умерших зарегистрировано в:
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