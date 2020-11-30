Коронавирус в Украине: в каких областях чаще всего умирают пациенты с COVID-19

В Украине продолжает распространяться эпидемия коронавируса. За последние сутки несколько областей в Украине показали довольно внушительные результаты по количеству случаев COVID-19.

Об этом сообщают данные из статистики СНБО.

Топ областей по количеству новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки:

Киев - 1460,

Днепропетровская область - 1138,

Одесская область - 818,

Запорожская область - 725,

Киевская область - 691,

Сумская область - 646.

Топ областей по смертности за прошедшие 24 часа:

Днепропетровская область - 20,

Киев - 13,

Одесская область - 12,

Житомирская и Львовская области - 10,

Ивано-Франковская область - 9.

Стоит отметить, что с начала пандемии наибольшее количество случаев коронавируса обнаружили в

Киеве - 70 478,

Харьковской области - 55 341,

Львовской области - 46 078.

А наибольшее количество умерших зарегистрировано в:

Киеве - 1 292,

Львовской области - 1 235,

Днепропетровской области - 892.

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