Ольга Голубовская попала в больницу с коронавирусом

Коронавирус COVID-19 задел и профессора и заведующую кафедры инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольгу Голубовскую.

Об этом сообщает ТСН.

По информации СМИ, вечером понедельника, 30 ноября, профессор была доставлена в одну из частных клиник столицы.

Состояние эксперта оценили как средней тяжести.

Отметим, что с самого начала пандемии коронавируса в Украине Голубовская является едва ли не самым узнаваемым экспертом по этой теме. Она практикует в Александровской больнице и занимается консультированием больных COVID-19 по всей территории страны.

Напомним, за прошедшие сутки, 30 ноября, в стране обнаружили 12 498 новых случаев COVID-19.