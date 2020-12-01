"Не покупайте!" Журналистка раскритиковала популярное средство для больных коронавирусом

Журналистка Алена Яхно на собственном опыте убедилась в малой эффективности кислородного баллончика Oxygen 3000, который часто используют больные коронавирусом с плохой сатурацией.

Об этом она написала на своей Facebook-странице, показав фото популярного средства.

"Френды-ковидники, не покупайте эту штуку! Хватило где-то на 20 вдохов. Только in case of emergency!" - написала она.

При этом в характеристиках кислородного баллончика, который продается на популярной торговой площадке за 399 гривен, хватит на 80 вдохов.

В отзывах покупатели тоже жалуются на то, что баллончик практически пустой.

"Баллон пустой. За товар и пересылку - почти 500 грн, вы издеваетесь? Верните мне деньги", "У меня та же история. Из одного баллона удалось сделать 4 вдоха и все. Второй еще не открывали. Информации о магазине нет, телефона нет. Удивила Розетка, первый раз вижу, что выставляют на свою платформу не проверенного продавца", - пишут в отзывах покупатели.

При этом в комментариях пишут, что фирма-производитель произвела замену средства в случаях, когда он не соответствовал заявленным товарным характеристикам.

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