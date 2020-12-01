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"Никакого эпидемиологического смысла": врач жестко высказался про локдаун в Украине

"Никакого эпидемиологического смысла": врач жестко высказался про локдаун в Украине
Обновлено 21:41 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

По мнению врача, введение карантина на новогодние праздники является "политическим ноу-хау" и не имеет отношения к эпидемиологии. 

Такое мнение высказал врач-эпидемиолог Андрей Александрин в эфире "Україна 24". 

"Мы должны понимать, что ни один прогноз, ни один локдаун, карантинные мероприятия, которые внедрялись нашим правительством, не оправдались. Очередной локдаун будет бессмысленным", - сказал он. 

По его словам, вводить карантин на новогодние праздники не имеет смысла, так как это время люди предпочитают проводить в кругу близких и людей, с которыми они и так встречаются. Но в этот период они меньше пользуются общественным транспортом и реже ходят на рабочие места. 

"Внедрение жесткого локдауна на новогодние праздники не имеет никакого эпидемиологического смысла", - подчеркнул он. 

Александрин считает, что есть смысл вводить жесткий карантин до новогодних праздников "если бы мы за это время к чему-то готовились".

Как сообщалось ранее, владелец сети магазинов "Медтехника" Алексей Давиденко считает, что отсутствие согласованных дат введения локдауна свидетельствует о том, что власти боятся принимать решения и брать ответственность.

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Все по теме:

Карантин, Коронавирус, Covid-19, Андрей Александрин.

Автор:

Телеграф
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