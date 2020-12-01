"Нет управляющих с яйцами": бизнесмен расписал абсурд с введением локдауна в Украине

Отсутствие даты введения локдауна в Украине может свидетельствовать о том, что власти боятся брать на себя ответственность.

Об этом рассказал экс-депутат Киевсовета, владелец сети магазинов "Медтехника" Алексей Давиденко в комментарии изданию ГОРДОН.

Он считает "абсурдом" то, что власти Украины до сих пор ищут дату для введения жесткого карантина.

Давиденко подчеркнул, что тотальный локдаун должен быть введен еще неделю или полторы назад. Свои слова он аргументирует тем, что знает какие товары и оборудование затребовано в системе здравоохранения.

"Нет управляющих с яйцами. Нет того, кто готов взять ответственность", - сказал он, подчеркнув, что люди находящиеся в бизнесе вынуждены постоянно принимать решения, в том числе и непопулярные.

По его словам, во власть на волне попали "аферисты, которые не в состоянии принимать решения".

Как сообщалось ранее, глава фракции "Слуга народа" объяснил, что значит "интеллектуальный локдаун".

Помимо того, журналист Валерий Калныш отметил, что в Украине даже после ужесточения карантинных мер, продолжит работу общественный транспорт.