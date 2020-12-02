Между тремя циклонами: в Украину придут дожди и мокрый снег

Завтра, 3 декабря, в Украине местами ожидается снежная и дождевая погода, на дорогах - гололед. При этом днем возможна даже плюсовая температура.

Об этом рассказала синоптик Наталия Диденко в Facebook.

По словам синоптика, Украина оказалась "зажата" между циклоном с северо-запада Европы, циклоном с юга Италии и еще одним – с северо-востока Европы.

Ожидается, что атмосферный фронт с дождями и снегом пройдет по восточным областям, местами в центре и немного в Одесской области.

Западные регионы, значительная часть территории юга и Винницкая область смогут насладится сухой погодой.

Ветер будет юго-восточный, порывистый.

Температура воздуха составит от -4 до +2 градусов. На юге ожидается 2-6 градусов тепла.

В Киеве 3 декабря будет преобладать влажная погода, но без каких-либо серьезных осадков. На дорогах гололедица. Ночью до -2 градусов, днем до +2 тепла.

Отметим, что в связи с ухудшением погодных условий, на дорогах страны прогнозируют гололед.

О правилах езды по снегу и гололеду, читайте в материале "Телеграф": "Зима пришла: водителям напомнили, как правильно ездить по снегу и гололеду".