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Четверг, 03.12.2020
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Больше 20 не собираться: в Минобразования напомнили, как должны работать школы и университеты во время карантина

Больше 20 не собираться: в Минобразования напомнили, как должны работать школы и университеты во время карантина
16:38 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео\Telegram

Во время карантина из-за коронавируса в Украине в школьных классах и институтских аудиториях запрещено проводить обучение для групп учащихся, состоящих из более 20 человек одновременно.

Об этом во время брифинга в четверг, 3 декабря, заявил министр образования Сергей Шкарлет.

"По всей стране установлен оранжевый уровень опасности и оранжевый уровень карантинных ограничений. Детские сады и общеобразовательные учреждения 1-4 классов работают в обычном режиме, но с соблюдением всех норм карантинных ограничений", - уточнил он, добавив, что ученики и студенты должны посещать аудитории в количестве не более 20 человек.

Кроме того, по словам министра, если более 50% коллективов и учеников в ВУЗе или школе переходят на самоизоляцию, то отставшаяся часть классов или групп делает то же самое.

"То есть учебное заведение в таком случае полностью переходит на самоизоляцию", - разъяснил Шкарлет.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что в Украине с начала учебного года отправили на самоизоляцию 145 из 199 704 классов.

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Все по теме:

Школы, Карантин, Детские сады, Коронавирус, Covid-19, Сергей Шкарлет.

Автор:

Телеграф
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