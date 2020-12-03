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Введение в храм Пресвятой Богородицы: как провести этот день и что нельзя делать

Введение в храм Пресвятой Богородицы: как провести этот день и что нельзя делать
18:55 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В пятницу, 4 декабря, православная церковь отмечает Введение во храм Пресвятой Богородицы, или кратко Ведение.

Согласно преданию, родители Марии, святая Анна и святой Иоаким, долгое время не могли зачать ребенка, но после неожиданного появления ангела, сообщившего, что в скором времени у них появится девочка - Анна и Иоаким решили, что после ее рождения отправят дочь служить Богу. Девочку назвали Марией.

Когда Марии исполнилось 3 года, родители привели ее в храм Иерусалима, где она воспитывалась, занималась рукоделием, изучала Священное Писание и свободное время проводила в молитвах. Поговаривали, что Мария разговаривала с ангелами. В 15 лет девушку выдали замуж за благочестивого вдовца Иосифа.

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В календарном цикле украинского народа этот праздник замыкает осенний сезон и начинает зимний. На праздник в церквях проводятся торжественные Богослужения, начинается подготовка к Рождеству. Также в этот день рекомендуется помянуть усопших. Люди верили, что в этот день Господь позволяет душам усопших навестить своих близких.

Введение в храм Пресвятой Богородицы - запреты на 4 декабря

На Введение категорически запрещено заниматься тяжелым, физическим трудом, а также домашними делами - уборкой, стиркой.

Нельзя готовить блюда из мяса, молочных продуктов и яиц, так как праздник приходится на период Рождественского поста. Но 4 декабря можно позволить себе немного вина и рыбу.

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Споры и конфликты также не приведут ни к чему хорошему. 

Лучше провести это время в молитвах и размышлениях.

Ранее сообщалось о том, какой будет погода на Введение в храм Пресвятой Богородицы, 4 декабря.

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Все по теме:

Традиции, Праздники, Запреты, Введение в храм Пресвятой Богородицы.

Автор:

Телеграф
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