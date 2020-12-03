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Считающая себя ведьмой блогер Алена Лоран «прокляла» полицейскую: детали скандала

Считающая себя ведьмой блогер Алена Лоран «прокляла» полицейскую: детали скандала
22:15 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

3 декабря полиция Киева сообщила о подозрении известной блогерше Алене Лоран за вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа. У нее изъяли карты для гадания и ряд других "магических" принадлежностей.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Киева оперативного.

Согласно данным полиции, на протяжении двух месяцев женщина преследовала следователя Киево-Святошинского отделения полиции и пользуясь своей публичностью в соцсетях пыталась "запугать" работника полиции, чтобы та приняла "положительное" решение в уголовном производстве в отношении мужа Лоран.

Все началось с того, что руководство прокуратуры сообщило о подозрении 32-летнему жителю Киево-Святошинского района по  статье за хулиганство. Но когда об этом узнала жена подозреваемого, то решила любым способом помешать служебной деятельности работника полиции - даже угрожала "магическими способностями".

Дошло до того, что Лоран начала психологически давить и отправлять на личный номер полицейской текстовые и голосовые сообщения с угрозами жизни и здоровью.

скрин

полиция

переписка

На данный момент 31-летней женщине сообщено о подозрении по факту вмешательства в деятельность работника правоохранительного органа.

Санкция статьи предусматривает штраф или исправительные работы на срок до 1 года, либо арест на срок до 3 месяцев.

В свою очередь сама блогерша на своей странице в Инстаграм шутила над данной ситуацией и обвинением в ее сторону.

 
 
 
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Алена Лоран(@alyona__loran)がシェアした投稿

Стоит напомнить, что ранее у популярной блогерши Алены Лоран похитили дочь, с требованием выкупа в 200 тыс долларов.

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Полиция, Алена Лоран.

Автор:

Телеграф
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