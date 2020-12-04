Более 15 тыс новых случаев: статистика коронавируса в Украине

По состоянию на утро 4 декабря в Украине зафиксировали 15 131 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболело 649 детей и 681 медработник.
Об этом сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов.
Также за прошедшие сутки:
- госпитализировали - 1776 человек;
- летальних случаев - 235;
- выздоровели - 13383 человека;
- проведено тестирований за сутки - 74 880 (в том числе методом ПЦР - 48028, методом ИФА - 26852).
С начала пандемии в Украине:
- заболели - 787 891 человек;
- выздоровели - 397 809 человек;
- умерло - 13 195;
- проведено ПЦР-тестов - 4 702 234.
За последние 24 часа наибольшее количество случаев зарегистрировано в г.. Киев (1374), Днепропетровской (1258), Одесской (1211), Запорожской (1106) и Киевской (988) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев - 76 750 случаев;
- Винницкая область - 18 271 случай;
- Волынская область - 25 465 случаев;
- Днепропетровская область - 42224 случаи;
- Донецкая область - 24 595 случаев;
- Житомирская область - 31 183 случая;
- Закарпатская область - 24 067 случаев;
- Запорожская область - 34 721 случай;
- Ивано-Франковская область - 38 588 случаев;
- Киевская область - 41 415 случаев;
- Кировоградская область - 5888 случаев;
- Луганская область - 6726 случаев;
- Львовская область - 48 819 случаев;
- Николаевская область - 20 358 случаев;
- Одесская область - 49 131 случай;
- Полтавская область - 24 532 случая;
- Ровенская область - 32 702 случая;
- Сумская область - 32 080 случаев;
- Тернопольская область - 29 007 случаев;
- Харьковская область - 58 030 случаев;
- Херсонская область - 11 398 случаев;
- Хмельницкая область - 31 412 случаев;
- Черкасская область - 25 492 случая;
- Черновицкая область - 34 710 случаев;
- Черниговская область - 20 327 случаев.
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