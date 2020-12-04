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Более 15 тыс новых случаев: статистика коронавируса в Украине

Более 15 тыс новых случаев: статистика коронавируса в Украине
08:27 Сегодня Телеграф

По состоянию на утро 4 декабря в Украине зафиксировали 15 131 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболело 649 детей и 681 медработник.

Об этом сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

Также за прошедшие сутки:

  • госпитализировали - 1776 человек;
  • летальних случаев - 235;
  • выздоровели - 13383 человека;
  • проведено тестирований за сутки - 74 880 (в том числе методом ПЦР - 48028, методом ИФА - 26852).

С начала пандемии в Украине:

  • заболели - 787 891 человек;
  • выздоровели - 397 809 человек;
  • умерло - 13 195;
  • проведено ПЦР-тестов - 4 702 234.

За последние 24 часа наибольшее количество случаев зарегистрировано в г.. Киев (1374), Днепропетровской (1258), Одесской (1211), Запорожской (1106) и Киевской (988) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев - 76 750 случаев;
  • Винницкая область - 18 271 случай;
  • Волынская область - 25 465 случаев;
  • Днепропетровская область - 42224 случаи;
  • Донецкая область - 24 595 случаев;
  • Житомирская область - 31 183 случая;
  • Закарпатская область - 24 067 случаев;
  • Запорожская область - 34 721 случай;
  • Ивано-Франковская область - 38 588 случаев;
  • Киевская область - 41 415 случаев;
  • Кировоградская область - 5888 случаев;
  • Луганская область - 6726 случаев;
  • Львовская область - 48 819 случаев;
  • Николаевская область - 20 358 случаев;
  • Одесская область - 49 131 случай;
  • Полтавская область - 24 532 случая;
  • Ровенская область - 32 702 случая;
  • Сумская область - 32 080 случаев;
  • Тернопольская область - 29 007 случаев;
  • Харьковская область - 58 030 случаев;
  • Херсонская область - 11 398 случаев;
  • Хмельницкая область - 31 412 случаев;
  • Черкасская область - 25 492 случая;
  • Черновицкая область - 34 710 случаев;
  • Черниговская область - 20 327 случаев.

Читайте также в материале "Телеграфа": Когда в Украине введут локдаун? - глава Минздрава оценил сроки.

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Все по теме:

Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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