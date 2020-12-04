Как в странах НАТО относятся к этому военному альянсу: любопытные цифры

По состоянию на 4 декабря большая часть населения стран, которые входят в НАТО, относятся к нему положительно.

Об этом свидетельствуют данные исследовательского центра "Pew Research Center".

Таким образом, в среднем 60 процентов граждан из 10 стран-членов положительно относятся к политическому и военному союзу.

Статистика по странам (против / за):

Дания - 17 / 79,

Канада - 20 / 69,

Нидерланды - 27 / 67,

Великобритания - 22 / 66,

Бельгия - 33 / 60,

Италия - 35 / 59,

Германия - 33 / 58,

США - 25 / 57,

Испания - 43 / 51,

Франция - 38 / 50,

Медиана НАТО - 30 / 60,

Швеция - 30 / 65. Стоит отметить, что Швеция не является членом НАТО.

Стоит напомнить, что еще в начале осени 2020 МИД Украины призывало НАТО усилить свое присутствие в Черноморском регионе из-за продолжающейся милитаризации РФ оккупированного Крыма.

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