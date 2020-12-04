Как в странах НАТО относятся к этому военному альянсу: любопытные цифры

По состоянию на 4 декабря большая часть населения стран, которые входят в НАТО, относятся к нему положительно.
Об этом свидетельствуют данные исследовательского центра "Pew Research Center".
Таким образом, в среднем 60 процентов граждан из 10 стран-членов положительно относятся к политическому и военному союзу.
Статистика по странам (против / за):
Стоит напомнить, что еще в начале осени 2020 МИД Украины призывало НАТО усилить свое присутствие в Черноморском регионе из-за продолжающейся милитаризации РФ оккупированного Крыма.
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