У Шария случился казус с решением суда против известного СМИ

Блогер Анатолий Шарий, который ранее был объявлен в розыск СБУ, заявил о том, что выиграл в суде дело против "Украинской правды", однако все оказалось не так просто.

О победе в суде он заявил у себя в Фейсбук.

"Буду краток. Выиграли иск к "Украинской Правде". В следующий раз подумают, что писать. Или не подумают, но это будут их проблемы", - написал он.

В издании УП же указали, что код ЕГРПОУ им не принадлежит.

"Дело в том, что настоящему изданию "Украинская правда" этот код не принадлежит, и адрес общества также указан не тот", - говорится в сообщении.

Примечательно, что решение было принято скандальным судьей Печерского суда Сергеем Вовком.

Сам Шарий после этого выдал несколько гневных сообщений на своем Телеграм-канале, в которых пригрозил "тр**нуть все юридические адреса" издания.

Как сообщалось ранее, журналист Денис Бигус провел масштабное расследование, в котором раскрыл источники дохода Шария.