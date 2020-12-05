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Еще почти 14 тысяч новых случаев: в Украине уже более 800 тыс. больных коронавирусом

Еще почти 14 тысяч новых случаев: в Украине уже более 800 тыс. больных коронавирусом
Обновлено 09:10 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

В Украине продолжает активно распространяться COVID-19. Всего в стране уже 801 716 случаев коронавируса. В стране обнаружили почти 14 тысяч новых случаев.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.

"13 825 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 5 декабря 2020 года. В частности, заболели 713 детей и 629 медработников.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки:

  • госпитализированы - 1 504 человек;

  • летальных случаев - 226;

  • выздоровели - 14 724 человек;

  • сделано тестов за сутки - 67 533 (методом ПЦР - 44 538, методом ИФА - 22 995).

В Минздраве поведали, что общее число жертв COVID-19 в Украине составило 13 421. Смогли преодолеть заболевание 412 533 человек.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1541), Днепропетровской (1058), Одесской (1015), Запорожской (1001) и Киевской (995) областях.

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Все по теме:

Украина, Минздрав, Пандемия, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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