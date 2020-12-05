Еще почти 14 тысяч новых случаев: в Украине уже более 800 тыс. больных коронавирусом

В Украине продолжает активно распространяться COVID-19. Всего в стране уже 801 716 случаев коронавируса. В стране обнаружили почти 14 тысяч новых случаев.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.

"13 825 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 5 декабря 2020 года. В частности, заболели 713 детей и 629 медработников.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки:

госпитализированы - 1 504 человек;

летальных случаев - 226;

выздоровели - 14 724 человек;

сделано тестов за сутки - 67 533 (методом ПЦР - 44 538, методом ИФА - 22 995).

В Минздраве поведали, что общее число жертв COVID-19 в Украине составило 13 421. Смогли преодолеть заболевание 412 533 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1541), Днепропетровской (1058), Одесской (1015), Запорожской (1001) и Киевской (995) областях.