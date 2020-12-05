Переболеет еще минимум 10 млн украинцев: врач назвал сроки конца пандемии коронавируса

Украина демонстрирует тенденцию к нарастанию госпитализации пациентов с COVID-19. Об этом заявил главный врач львовской клиники "Биокурс" Тарас Жиравецкий.

"Сейчас мы поднимаемся, к середине лета будет спуск. Затем может быть так же, как и этим летом - ориентировочно два месяца легких, где будет мало случаев регистрироваться и меньше госпитализаций", - считает он.

Потом ситуация с коронавирусом снова ухудшится. По словам врача, примерно в середине августа в стране начнется третья волна коронавируса, в которой переболеет 25-30% населения.

Отметим, что в прошлом году в Украине официально было 42 млн населения, - 25% от них это более 10 млн.

Жиравецкий говорит, что третья волна будет последней, она продлится примерно 6-8 месяцев. Таким образом пандемия коронавируса должна закончиться в 2022 году.

На вопрос исчезнет ли коронавирус SARS-CoV-2 полностью, врач ответил, что вероятнее всего да.

"Если мы переболеем, он не сможет передаваться между нами и просто исчезнет, он же живет на поверхности, а в человеке", - говорит он.