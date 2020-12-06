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Выглядит очень глупо: Венгрии напророчили проблемы после нового скандала на Закарпатье

Выглядит очень глупо: Венгрии напророчили проблемы после нового скандала на Закарпатье
03:18 Сегодня Телеграф Фото: 112.ua

После публикации кадров, на которых заметно, как человек с символикой "Правого сектора" угрожает представителям венгерского меньшинства в Берегово, Венгрия может попасть в неприятную ситуацию. 

Об этом написал в Телеграм блогер Александр Коваленко, известный под псевдонимом "Злой одессит". 

Ранее в полиции отметили, что "кровожадный правосек" на видео оказался даже не гражданином Украины. Там также указали, что на территории нашего государства он пребывал лишь в день записи ролика, после чего уехал за границу.

Коваленко указал, что впервые  запись появилась на канале сербского блогера, после чего была удалена с его канала. 

Он также вспомнил о похожем инциденте, произошедшем в 2018 году, когда группа неонацистов из Польши подожгла дом союза венгров в Ужгороде

Блогер отмечает, что в этой и других ситуациях, показательной являлась реакция правительства Венгрии. 

Он отметил, что все эти провокации были максимально использованы венгерским правительством для дискредитации Украины. Когда же вскрывалось, что это элемент иностранной спецоперации, МИД Венгрии не приносил извинений Киеву, а при появлении новой провокации снова подхватывал тот же нарратив. 

"Разумеется, нынешнее руководство Венгрии выглядит в таком свете очень глупо", - написал блогер, добавив, что однажды связь между российскими операциями по дестабилизации Закарпатья и оперативными реакциями Будапешта вскроется и для Венгрии это будет проблемой. 

Как сообщалось ранее, в МИД Венгрии оправдались за исполнение гимна в Сюртовской ОТГ на Закарпатье

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Все по теме:

Россия, Венгрия, Закарпатье, Александр Коваленко.

Автор:

Телеграф
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