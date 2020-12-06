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Сколько стоит снять квартиру на Новый год: расценки и фото

Сколько стоит снять квартиру на Новый год: расценки и фото
Обновлено 13:06 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Уже меньше, чем через месяц наступит долгожданный праздник - Новый год-2021. К выбору места празднования стоит подойти очень ответственно и тщательно, ведь каждому хочется провести этот день в комфорте и с хорошим настроением.

Если вы решили снять квартиру или дом в Киеве в период новогодних праздников, приготовьте немалую сумму денег. Ведь чем ближе Новый Год - тем выше цена на аренду жилья в столице.

Стоимость посуточной аренды разнится в зависимости от района, где расположена квартира, количества комнат и того, в каком она состоянии.

Снять хорошую квартиру для празднования Нового года в Киеве можно от 1000 гривен.

Но можно найти и варианты более дешевые.

Если вы хотите найти достойный вариант жилья для празднования в столице, искать нужно начинать уже сейчас, потому что вариантов осталось не так много.

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Харьковчанам сделать это будет гораздо проще. Выбор апартаментов значительно шире, а цены ниже. Средняя стоимость квартиры на Новый год - от 500 до 750 грн.

Но можно снять и квартиру за 400 гривен в сутки.

Многие украинцы любят отправляться на новогодние праздники в сказочный Львов. Сейчас снять хорошую квартиру в центре города можно от 500 до 650 гривен, однако, ближе к праздникам тарифы значительно вырастут.

На сайте пока есть лишь одно объявление о квартире на Новый год во Львове. Ее аренда стоит 1000 грн в сутки.

Нет проблем с поиском жилья, чтобы встретить Новый год в Одессе. Были бы финансы. Самые дорогие варианты оценили в 5 тысяч гривен, самый дешевый вариант 500 гривен.

Апартаменты на новогодние праздники в Днепре по сравнению с одесскими расценками небольшие. Зачастую стоимость квартиры не превышает отметку 700 гривен.

Напомним, что средняя стоимость новогодней елки в Украине в этом году составляет 75 гривен.

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Все по теме:

Киев, Одесса, Харьков, Львов, Днепр, Квартира, Новый год.

Автор:

Телеграф
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