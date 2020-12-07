Никакой магии: почему в Украине резко снизилась заболеваемость COVID-19

В Украине продолжает распространяться коронавирус. В то же время уже несколько дней подряд фиксируется все меньшее количество новых случаев заражения. Это можно объяснить тем, что в Украине сократили количество тестирований.
Инфоргафика по коронавирусу за последние дни в Украине:
7 декабря
6 декабря
5 декабря
4 декабря
3 декабря
2 декабря
Таким образом можно отметить зависимость количества новых случаев коронавируса от проведенных тестирований за сутки. Чем меньше тестирований проводят, тем меньшее число заболевших выявляется.
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