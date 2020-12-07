Никакой магии: почему в Украине резко снизилась заболеваемость COVID-19

В Украине продолжает распространяться коронавирус. В то же время уже несколько дней подряд фиксируется все меньшее количество новых случаев заражения. Это можно объяснить тем, что в Украине сократили количество тестирований.

Инфоргафика по коронавирусу за последние дни в Украине:

7 декабря

зафиксировали 8 641 новый случай,

провели тестирований 27 881.

6 декабря

зафиксировали 11 590 новых случаев,

провели тестирований 33 308.

5 декабря

зафиксировали 13 825 новых случаев,

провели тестирований 44 538.

4 декабря

зафиксировали 15 131 новый случай

провели тестирований 48 028.

3 декабря

зафиксировали 14 496 новый случай

провели тестирований 47 172.

2 декабря

зафиксировали 13 141 новый случай

провели тестирований 44 445.

Таким образом можно отметить зависимость количества новых случаев коронавируса от проведенных тестирований за сутки. Чем меньше тестирований проводят, тем меньшее число заболевших выявляется.

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