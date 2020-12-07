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Понедельник, 07.12.2020
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Никакой магии: почему в Украине резко снизилась заболеваемость COVID-19

Никакой магии: почему в Украине резко снизилась заболеваемость COVID-19
09:16 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В Украине продолжает распространяться коронавирус. В то же время уже несколько дней подряд фиксируется все меньшее количество новых случаев заражения. Это можно объяснить тем, что в Украине сократили количество тестирований.

Инфоргафика по коронавирусу за последние дни в Украине:

7 декабря

  • зафиксировали 8 641 новый случай,
  • провели тестирований 27 881.

7.12.20

6 декабря

  • зафиксировали 11 590 новых случаев,
  • провели тестирований 33 308.

6.12.20

5 декабря

  • зафиксировали 13 825 новых случаев,
  • провели тестирований 44 538.

5.12.20

4 декабря

  • зафиксировали 15 131 новый случай
  • провели тестирований 48 028.

4.12.20

3 декабря

  • зафиксировали 14 496 новый случай
  • провели тестирований 47 172.

3.12.20

2 декабря

  • зафиксировали 13 141 новый случай
  • провели тестирований 44 445.

2.12.20

Таким образом можно отметить зависимость количества новых случаев коронавируса от проведенных тестирований за сутки. Чем меньше тестирований проводят, тем меньшее число заболевших выявляется.

Читайте также в материале "Телеграфа": Стоит вакцинироваться если переболел COVID-19? - врач-инфекционист дал ответ.

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Все по теме:

Украина, Минздрав, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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