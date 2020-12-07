День украинского платка: пользовательницы Instagram устроили флешмоб по случаю праздника (фото)

В понедельник, 7 декабря, отмечается неофициальный праздник - Всемирный день украинского платка. Также в этот день почитают память великомученицы Екатерины Александрийской.

День украинского платка начали отмечать только в 2019 году. Он призван объединить женщин по всей Украине и почтить важные народные традиции.

Платок с давних времен был одним из главных символов украинского культурного наследия. Он передавался по наследству по женской линии и оберегал тех, кто их носит.

По случаю праздника украинские красавицы создали интересный флэшмоб в сети под хэштегом "сделай фото с платком". Суть его в том, чтобы надеть платок, в нем сфотографироваться, а снимок разместить в соцсетях под хештегами #Берегине_моя_українська_хустко #УкраїнськаХустка.

"Телеграф" отобрал для вас самые яркие фотографии пользователей с украинским платком. Берите пример!

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Напомним, что в Украине отмечают народный праздник Катерины Санницы. Главные традиции и что нельзя делать 7 декабря узнайте в материалах "Телеграфа".