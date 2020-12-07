День украинского платка: пользовательницы Instagram устроили флешмоб по случаю праздника (фото)

В понедельник, 7 декабря, отмечается неофициальный праздник - Всемирный день украинского платка. Также в этот день почитают память великомученицы Екатерины Александрийской.
День украинского платка начали отмечать только в 2019 году. Он призван объединить женщин по всей Украине и почтить важные народные традиции.
Платок с давних времен был одним из главных символов украинского культурного наследия. Он передавался по наследству по женской линии и оберегал тех, кто их носит.
По случаю праздника украинские красавицы создали интересный флэшмоб в сети под хэштегом "сделай фото с платком". Суть его в том, чтобы надеть платок, в нем сфотографироваться, а снимок разместить в соцсетях под хештегами #Берегине_моя_українська_хустко #УкраїнськаХустка.
"Телеграф" отобрал для вас самые яркие фотографии пользователей с украинским платком. Берите пример!
View this post on Instagram
View this post on Instagram
View this post on Instagram
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Напомним, что в Украине отмечают народный праздник Катерины Санницы. Главные традиции и что нельзя делать 7 декабря узнайте в материалах "Телеграфа".