Стало известно, как часто украинцы заражаются COVID-19 в транспорте

30% от общего количества случаев заражения коронавирусом в Украине происходит в общественном транспорте.

Эти цифры в эфире телеканала "Украина 24" озвучил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, отметив, что заражение в основном происходит в маршрутках из-за несоблюдения норм карантина.

"О транспорте. Согласно эпидрасследованиям, которые мы проводим с марта месяца, 20-30 процентов инфицирования происходит именно в транспорте", - пояснил он.

По его словам, местом наибольшего заражения являются именно маршрутные такси, которых практически никогда не соблюдаются карантинные ограничения.

"Поэтому необходимо внедрять и ограниченную работу транспорта. Или четко контролировать ограничительные меры именно в транспорте", - добавил Рубан.

Как сообщалось ранее, в СМИ появилась информация о том, что локдаун в Украине будет введен с 23-24 декабря и будет длиться до 15 января. Но позже министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что локдаун в декабре вводить не будут.