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Синоптик рассказал, когда отступят морозы

Синоптик рассказал, когда отступят морозы
20:17 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В Украину идут декабрьские морозы, температура воздуха на текущей неделе по ночам будет достигать -9...-11 градусов. Однако уже с понедельника, 14 декабря, столбики термометров поползут вверх.  

Об этом сообщил народный синоптик Леонид Горбань в комментарии "Телеграфу"

По его данным, с начала следующей недели в Украину придут дожди с мокрым снегом, а температура воздуха поднимется до +4...+6 градусов. 

Однако потепление будет длится недолго и уже к концу следующей недели столбик термометра опять "уйдет в минус", опускаясь по ночам до отметки ниже -10 градусов.

Небольшие морозы будут сохраняться в Украине вплоть до конца месяца, а вот перед Новым Годом в стране опять потеплеет. 

Как сообщалось ранее, 8 декабря, прогнозируют сухую погоду, но на юго-западе и в западных областях возможны осадки.

Напомним, в Запорожской области штормовой ветер нагоняет потоки воды из Азовского моря на Федотову косу и остров Бирючий, где расположена резиденция Зеленского. 

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Все по теме:

Погода, Прогноз погоды, Леонид Горбань.

Автор:

Телеграф
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