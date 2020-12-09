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Все для электората: политолог объяснил, почему локдаун решили вводить с 8 января

Все для электората: политолог объяснил, почему локдаун решили вводить с 8 января
17:14 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

9 декабря Кабинет министров Украины назвал даты введения локдауна в стране. Вопрос в том, что это решение принимали политтехнологи, чтобы спасти рейтинг президента Украины Владимира Зеленского.

Такое мнение озвучил политолог Виктор Бобиренко в Фейсбуке.

По его словам, было два варианта по срокам введения локдауна.

На фото Виктор Бобиренко.

Первый подразумевал усилить ограничения 25 декабря.

"Это выходной день, пятница. Всех школьников отправить на каникулы. Закрыть все сады. Накрылись бы тазом все корпоративы - и "корона" бы не разрослась от коллективов - по домам. В случае декабрьского локдауна легли бы по деньгам рестораны и деды-морозы. Зато пустые школы и детсады, а по-большому счету и предприятия - это точно закрыло дорогу вируса", - отметил политолог.

Второй, правительственный вариант (с 8 по 25 января).

"Сады открыты. Как будет со школами - неясно. Может снова переведут в режим дистанционки. Как быть мамам первоклашек? Как будет с крупными предприятиями, владельцы которых захотят получить прибыль. Никак - Ахметов с Коломойским своих выгонят на работу. В Кривом Роге работяг точно больше, чем барменов в ресторанах и Снегурочек", - комментирует такие сроки карантина Бобиренко.

Политолог считает, что "локдаун в январе" больше ударит по экономике страны, чем "локдаун в декабре". 

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Украина, Экономика, Локдаун.

Автор:

Телеграф
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