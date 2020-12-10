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Шмыгаль назвал карантин выходного дня "украинским продуктом": так ли это на самом деле

Шмыгаль назвал карантин выходного дня "украинским продуктом": так ли это на самом деле
09:06 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Разработка схемы ограничений в виде "карантина выходного дня" принадлежит украинскому правительству.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "Украинской правде".

"Это фактически был украинский продукт, мы его просчитали, на сегодняшний день им начинают пользоваться европейские страны", - заявил он.

По словам Шмыгаля, такого рода меры не были призваны уменьшить уровень заболевания, а лишь стабилизировать его.

Таким образом, Кабмин планировал "протянуть до конца декабря-начале января, когда можно без ущерба для экономики ввести более жесткие карантинные ограничения".

Отметим, что на самом деле "карантин выходного дня" действовал в некоторых странах гораздо раньше, чем в Украине, поэтому мы не были "первопроходцами" такой схемы.

К примеру, Турция испробовала на себе такие ограничения еще в апреле этого года. 

Локдаун выходного дня по-турецки - это комендантский час с 20:00 до 10:00 и разрешение кафе работать только на вынос.

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Израиль одним из первых экспериментировал с карантином выходного. Там закрывали спортивные и развлекательные заведения, магазины и салоны. 

Кроме Турции, еще в нескольких странах Европы тоже действуют такие ограничения - в Чехии, Словакии, Франции и Нидерландах. 

При этом, во Франции признали рождественские елки товарами первой необходимости. Следовательно, продавать их даже во время карантина уже от этих выходных.

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Все по теме:

Кабмин, Карантин, Коронавирус, Денис Шмыгаль, Карантин выходного дня.

Автор:

Телеграф
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