Больницы будут стоять пустыми: Шмыгаль выступил против строительства мобильных госпиталей для COVID-пациентов

В Украине не планируют разворачивать мобильные госпитали, которые собирались организовывать в Одессе, Киеве и Краматорске, поскольку это может навредить работе стационарных медучреждений, тем более, что койкомест для больных коронавирусом сейчас в стране вполне достаточно.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Тратить деньги в строительство мобильных госпиталей, которые затем свернуть и выбросить, нет смысла. Их надо загрузить. Потому строить на стадионе медицинский комплекс и затем из какой-то больницы забирать врачей туда, а больница будет стоять пустой - это точно не эффективно", - уверен он, добавив, что изначально, когда этот проект готовился к реализации, была вероятность нехватки мест для больных COVID-19, но "местные власти сказали, что достаточно коек, нам не надо ничего строить нового".

Кроме того, по словам Шмыгаля, для таких нужд в Украине, как минимум, есть мобильный госпиталь ГСЧС.

"Мы наполнили его оборудованием, он сможет оперативно, при необходимости, перемещаться, переезжать в те точки, где будет такая необходимость. Мы планируем таких госпиталей докупить еще несколько, чтобы это были действительно мобильные госпитали", - уточнил премьер-министр.

Кроме того, Шмыгаль заверил, что другие страны строят мобильные госпитали, потому что у них действительно дефицит койкомест.

"У нас, скажем, 62 тысячи кроватей под COVID. В Польше сегодня, я боюсь соврать, по-моему, 30 тысяч. При сопоставимых размерах наших стран. Наша граница - это 55% от всех кроватей, это 91 тысяча", - привел цифры глава Кабмина.

Как сообщал "Телеграф", ранее премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил прогноз по количеству больных коронавирусом на начало января.