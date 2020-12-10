Больше случаев и госпитализаций: медики озвучили неутешительные данные по коронавирусу за ноябрь

В Украине по итогам ноября число госпитализаций среди пациентов с коронавирусом выросло на 25% по сравнению с октябрем. За прошлый месяц госпитализировали почти 64 тысячи пациентов. Также замечен рост и по количеству зараженных COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здравоохранения Украины (НСЗУ) на своей странице в Facebook.

"Количество пациентов госпитализированных с COVID-19 в ноябре выросла на 25% по сравнению с октябрем. Так, в ноябре были госпитализированы 63 958 пациентов. Еще более 8,5 тыс. Продолжили начатое в октябре лечение", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что в ноябре в Украине подтвердили около 349 тысяч случаев коронавируса. Эта цифра равняется тому же количеству пациентов с коронавирусом, что было до ноября - 395 тысяч случаев.

Кроме того, за ноябрь с 9,5 до 13 тысяч увеличилось число госпитализированных, которые находятся в реанимации, а также до 5,6 тысяч - число пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ (до этого было 4 тысяч таких больных).

Как уточнили в НСЗУ, больше всего пациентов с COVID-19 в ноябре было госпитализировано в Киеве (6321), Одесской (3822), Харьковской (3749) и Днепропетровской (3719) областях.

Как сообщал "Телеграф", ранее появился неутешительный прогноз по количеству больных коронавирусом в день в начале января.