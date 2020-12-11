Плохой выбор: в Украине объяснили, почему локдаун в январе - слишком поздно

Хоть и локдаун в январе планировался с благими намерениями и для сохранения большего количества жизней украинцев, судя по всему власти сделали плохой выбор.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" озвучил соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин.

На фото Анатолий Амелин.

По его словам, целью зимнего карантина было снижение нагрузки на медсистему и соответственно снижение смертности. В то же время с другой стороны процесса была экономическая часть и властям нужно было выбрать оптимальную модель для введения локдауна. "То есть, в какой-то мере выбирали между экономическими интересами и – человеческими жизнями. И сделали плохой выбор", отметил Амелин.

Он считает, что из-за давления предпренимателей на Офис президента и Кабинет министров Украины (он предпологает, что сам ОП надавил на правительство), зимний локдаун решили вводить после всех праздников.

Таким образом, Украину ждут массовые гуляния, корпоративы, елки, праздники, где очень высока вероятность заразиться. "Это точно приведет к росту заболеваемости, увеличению нагрузки на медицинскую систему, росту смертности", - уверен Анатолий Амелин.

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