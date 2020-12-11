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Откладывание локдауна до января убьет до 6 тысяч украинцев, - Анатолий Амелин

Откладывание локдауна до января убьет до 6 тысяч украинцев, - Анатолий Амелин
08:16 Сегодня Телеграф

Соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин проанализировал для «Телеграфа» решение правительства о локдауне не до нового года, а с 8 по 24 января. 

«Цель жесткого карантина – снизить пиковую нагрузку на медицинскую систему. Соответственно - снизить смертность. На другой стороне процесса - экономика. Правительству требовалось выбрать оптимальную модель введения локдауна. То есть, в какой-то мере выбирали между экономическими интересами и – человеческими жизнями. И сделали плохой выбор», – считает Анатолий Амелин.

По его словам, если бы локдаун ввели, к примеру, с 25 декабря до середины января, пострадал бы малый и средний бизнес. Но снизилась бы заболеваемости ковидом, нагрузка на медицинскую систему, были бы спасены жизни.

«Пойдя на поводу у предпринимателей, которые давили на Офис президента и Кабмин (думаю, в итоге именно ОП надавил на правительство), локдаун у нас решили ввести после всех праздников. Мы получим массовые гуляние, корпоративы, елки, праздники, где высока вероятность заразиться. Это точно приведет к росту заболеваемости, увеличению нагрузки на медицинскую систему, росту смертности, – прогнозирует Анатолий Амелин. – По оценкам Украинского института будущего, дополнительная смертность вследствие смещения локдауна на этот период может быть в пределах 4-6 тысяч человек. Эти жизни можно было сохранить, если бы жесткий карантин ввели до нового года».

В НБУ оценили последствия зимнего локдауна

Экономика, по мнению эксперта, также потеряет.

«Из-за смещения локдауна пик заболеваемости придется на 15 января. Не исключено, что по итогам января карантин будет продлен до середины февраля – вследствие большого количества заболевших. И это станет дополнительным негативным эффектом для украинской экономики, – предупреждает Анатолий Амелин. – Правильным был бы локдаун перед новым годом. Но власти приняли решение, которое приняли. Последствия будем разгребать все вместе. И отразятся они на здоровье многих, а также на доходах каждого украинца».

Ранее эпидемиолог рассказал, почему локдаун после новогодних праздников не даст эффект.

Совладелица киевского "Ведьма бара" Олеся Остафиева считает, что историей с локдауном правительство решило сделать ресторанный бизнес "крайним".

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Все по теме:

Карантин, Коронавирус, Анатолий Амелин, Covid-19, Локдаун.

Автор:

Телеграф
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