Владелица "Ведьма бара" Олеся Остафиева о новом локдауне: нас снова сделали крайними

9 декабря правительство Украины приняло решение о локдауне. На время действия жесткого карантина с 8 по 25 января будет запрещена деятельность ряда заведений.

В частности, закрыться придется кафе и ресторанам. Решение властей оценила по просьбе «Телеграфа» бизнес-вумен, совладелица киевского Ведьма-бара «Лысая гора» Олеся Остафиева.

«Из плюсов - что предупредили заранее. Можно спрогнозировать-скоординировать какие-то действия, – отмечает Олеся Остафиева. – Также хорошо, что продлили работу заведений общественного питания до 23:00 (сейчас до 22:00). Правда, с запретом расчетов после 22:00. Хорошо и то, что в новогоднюю ночь нам разрешат работать до 1:00. Но минусов, безусловно, больше».

По словам Олеси Остафиевой, потери ее бизнеса за время локдауна составят 200-300 тысяч гривен.

«Мы видим, как и весной, не адаптивный, а избирательный карантин, – подчеркивает бизнес-вумен. – Более того, транспорт будет работать. Хоть были уже экспертные заявления, что 30% заражений происходит именно там. Будут работать и отели. Как и курорт "Буковель", который принадлежит одному из олигархов. А ведь весной одними из источников распространения ковида называли именно горнолыжные курорты - один австрийский, второй - французский. У нас же горнолыжные курорты не закрывают. И фактически опять крайними оказали ТРЦ и рестораны. Это несправедливо, но всё же чуть лучше того, что мы ждали…».

Ранее политолог Виктор Бобыренко выразил мнение, что решение о датах локдауна принимали политтехнологи.