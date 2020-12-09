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Как будут работать бары и рестораны в новогоднюю ночь: Степанов сделал уточнение

Как будут работать бары и рестораны в новогоднюю ночь: Степанов сделал уточнение
Обновлено 17:00 Сегодня Телеграф фото: ТСН

Накануне локдауна, который введут в Украине из-за коронавируса с 8 по 24 января, в новогоднюю ночь кафе и ресторанам разрешили работать до часа ночи.

Об этом заявил Степанов на экстренном заседании Кабмина в понедельник, 9 декабря.

"В новогоднюю ночь мы предлагаем разрешить работать заведениям питания до 01.00", - сказал он.

По словам министра, Минздрав также рекомендовал продлить работу ресторанов и кафе во время адаптивного карантина до 23.00, а не до 22.00, как это было ранее. Это правило будет действовать для кафе и ресторанов без исключения до наступления дат локдауна (до 8 января).

В тоже время, общий карантин, введенный до 31 декабря, продлят до 28 февраля 2021 года.

Ранее "Телеграф" составил инфографику, что будет можно, а что нельзя во время локдауна, который вступит в силу 8 января.

Позже в Кабмине уточнили даты январского локдауна - с 8 по 24 января, хотя изначально прогнозировались даты - с 8 по 25 января.

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Все по теме:

Новый год, Кафе, Рестораны, Новогодняя ночь, Максим Степанов.

Автор:

Телеграф
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