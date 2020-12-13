Потоп в Венеции, прыжки кита, коронавирус и атмосфера Нового года: в сети показали лучшие фото недели

Уходящая неделя была насыщена разного рода событиями.

Журналисты NBC News собрали подборку самых запоминающихся снимков последних 7 дней.

Шестилетний Сэмми Ольшта, внук олимпийского борца Дэна Гейбла, опирается на стол Овального кабинета во время церемонии, на которой Гейбл был награжден Президентской медалью свободы 7 декабря 2020 года.

Видимо, мальчику очень интересно находиться на таком мероприятии.

На втором снимке, который попал в список лучших, врач собирает мазок для анализа на Covid-19 возле клиники в Шах-Аламе, Малайзия, 10 декабря. На фоне красуется мурал с изображением обнимающихся медиков в защитных костюмах.

Следующее фото родом из Судана. На нем эфиопская беженка, спасшаяся от конфликта в Тыграе, молится во время воскресной мессы в эфиопской православной церкви, построенной бывшими эфиопскими беженцами недалеко от лагеря беженцев Ум-Ракуба в Гедарефе, восточном Судане 6 декабря.

Тысячи тиграянских беженцев из Эфиопии бежали через границу в Судан, рассказывая о зверствах, совершенных во время нарастающего конфликта.

Еще один невероятный снимок сделали в США. Горбатый кит всплывает возле Статуи Свободы в гавани Нью-Йорка 8 декабря.

В течение нескольких часов кит всплывал примерно каждую минуту, чтобы перевести дух, пробираясь мимо береговой линии Нью-Йорка с такими достопримечательностями, как Эмпайр-стейт-билдинг на заднем плане.

Новогоднее настроение принесли две милые девочки из Шотландии. На снимке они выглядывают из окна машины во время просмотра учениками и их родителями фильма 10 декабря в Перте, Шотландия.

Школа показывала выступления, записанные за две недели всеми 260 учениками и 100 сотрудниками школы.

Важным для истории стал следующий снимок, который показывает, как 90-летняя Маргарет Кинан аплодирует персоналу, когда она возвращается в свою палату после того, как стала первым человеком в Соединенном Королевстве, получившим вакцину Pfizer от коронавируса Covid-19 в университетской больнице в Ковентри.

Утверждая и поставляя вакцину, Великобритания прокладывает путь, по которому в ближайшие недели, вероятно, пойдут США и Европа.

Более 50 больниц по всей Англии были назначены центрами вакцинации против Covid-19, что станет первым этапом длительной кампании вакцинации.

Еще одно фото поднимает вопрос ограблений в мире. На нем охранник держит пистолет, перенося сумку с деньгами в бронетранспортер в Йоханнесбурге 8 декабря.

Несмотря на изоляцию от Covid-19, в этом году в Южной Африке произошло 260 инцидентов с ограблением денежных средств в пути, в результате которых погибли 19 членов экипажа CIT.

Еще один милый снимок в тему Рождества и Нового года сделали в Сиэтле. На нем Санта болтает с ребенком 6 декабря.

Известный как Сиэтл Санта, его обычно заказывают для частных мероприятий, но в этом году он находится в социально удаленном снежном шаре.

Тем временем в Таиланде засняли очень забавное фото. Водяной буйвол стряхивает воду с головы во время остывания в пруду в парке в Самутпракане, к югу от Бангкока, 9 декабря.

Очень трогательное фото прилетело к нам из Штатов. Сержант армии США. Кори Стоунер целует свою 11-месячную дочь Мию, пока его жена Обри наблюдает за ними. Солдат вернулся домой из 9-месячной службы в Афганистане 8 декабря в Форт-Драм, штат Нью-Йорк.

Солдаты 1BCT были заменены меньшим количеством солдат 2BCT, также из форта Драм, поскольку военные США продолжают сокращать численность войск в Афганистане после 19 лет войны.

На этой неделе, 5 декабря, в солнечной и жаркой Кении состоялись соревнования по бодибилдингу Iron Fit в Найроби, поэтому подборка не обошлась без снимка позирования участников.

130 участников со всей Восточной Африки приняли участие во втором конкурсе, который включал такие категории, как бикини, фигура, телосложение и бодибилдинг.

Но не стоит забывать, что в большинстве стран сейчас традиционная зима. Снимок из Германии демонстрирует нам красоты заснеженной природы.

Автомобиль проезжает между заснеженными деревьями недалеко от Франкфурта, Германия, 8 декабря.

Тем временем Венецию знатно подтопило. На фото женщина стоит на затопленной площади Сан-Марко во время прилива в Венеции, Италия, 8 декабря.

Новая система передвижных заграждений предназначена для защиты города от приливов, но она все еще находится в экспериментальной фазе.

Еще одно фото было сделано в китайском Ухане, в котором началась пандемия COVID-19. На нем люди в масках идут по уличному рынку города.

Спустя почти год после начала пандемии COVID-19 унес более 1,5 миллиона жизней, а мокрый рынок Ухани, на котором он был первоначально обнаружен, пустует, хотя город вокруг него ожил.

Коронавирус изменил жизни многих людей. Следующее фото демонстрирует, во что превратилась жизнь Нормана Батлера.

На нем видно, что он его подруга Шерил Батлер ждут ночи в своей машине вместе с другими, выстроившись в очередь, чтобы получить еду в пункте раздачи еды в Метэри, штат Луизиана, 19 ноября.

Перед пандемией 53-летний Норман процветал в городе с преобладанием туризма, работая перевозчиком до аэропорта и водителем лимузина, камердинером и швейцаром в отеле. С марта, когда на обычно шумных улицах стало тихо, он работал только водителем Uber.

Но не обошлось и без позитива. Чтобы добавить новогоднего настроения в Рио-де-Жанейро придумали одну интересную вещь.

Санта-Клаус повис на канатной дороге на горе Сахарная голова и стал махать посетителям, чем знатно всех повеселил.