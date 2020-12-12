Солнечное затмение в 2020 году: когда и где смотреть

В понедельник, 14 декабря, в 18:14:39 по Киеву состоится одно из тех событий, насладиться которым вживую смогут только счастливчики. В течение 24 минут молодая Луна будет проходить перед солнечным диском, а вот полностью закроет Солнце только на 2 минуты 10 секунд.

Так, полное солнечное затмение смогут увидеть жители нескольких регионов мира, в том числе в Южной Америке и Африке. Полностью увидеть космическое явление вживую смогут жители Чили и Аргентины.

К сожалению, жители проживающие на территории Украины, не смогут лицезреть затмение, ведь на тот момент у нас Солнце уже сядет.

Испаноязычная служба BBC News Mundo проведет трансляцию затмения вживую из Южной Америки на канале в Youtube по ссылке, приведенной ниже, с 17:30 14 декабря по киевскому времени. Полное затмение ожидается примерно в 18:13 по Киеву.

Ранее "Телеграф" сообщал об интересных заговорах на солнечные затмения, которые уберегут от проблем на долгое время.