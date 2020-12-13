В Украине назвали ТОП-15 самых аварийных дорог: инфографика

Трасса "Киев-Чоп", где с начала 2020 года 121 человек погиб и 594 травмировались, занимает первое место по количеству аварий в Украине.

Об этом можно судить из инфографики, опубликованной изданием "Слово и Дело".

Наиболее аварийные участки трассы в Киевской области (возле села Милая), Ровненской области (села Калиновка, Новый Корец, Белая Криница, Круглое, развязка возле зоопарка в Ровно, села Колоденка, Квасилов, Ильпень, Панталия и Подлужье).

На втором месте – трасса "Киев-Должанский" (86 погибших и 424 травмированных), а на третьем – "Киев-Одесса" (711 и 306 соответственно). Пятерку лидеров замыкают трассы "Стрий - Знаменка" и "Киев-Яготин".

При этом уточняется, что в общей сложности с начала года произошло 3 883 аварий, во время которых 948 человек погибли и 4 819 получили травмы.

Как сообщал "Телеграф", ранее, гололед на дорогах стал причиной смертельного ДТП неподалеку от Обухова.

А в Киеве любитель летней резины не справился с управлением, вылетел на тротуар, ударил три припаркованных автомобиля и смог остановиться лишь врезавшись в дерево.