Полное солнечное затмение 14 декабря: онлайн-трансляция

В понедельник, 14 декабря, состоится полное солнечное затмение. Астрономическое явление, когда Луна полностью перекроет Солнце, смогут наблюдать жители Аргентины и Чили, а также частично его будет видно жителям Южной Америки и Полинезии, Африки и Антарктиды.

Полное затмение ожидается примерно в 18:13 по киевскому времени.

Украинцы не смогут увидеть затмение даже частично, ведь на момент его начала в нашем часовом поясе уже зайдет Солнце. Однако не расстраивайтесь, понаблюдать за солнечным затмением можно благодаря множеству онлайн трансляций.

BBC News Mundo проведет трансляцию затмения вживую из Южной Америки на канале в YouTube с 17:30 14 декабря по Киеву.

Также онлайн-трансляцию полного Солнечного затмения будет вести Московский планетарий. Видео будет сопровождаться комментариями Олега Угольникова, специалиста по редким небесным явлениям.

Стоит отметить, что солнечное затмение способно повлиять на жизнь всех людей на Земле. Оно произойдет в знаке Стрелец и может вызвать кризис веры и других общечеловеческих ценностей. Специалисты не рекомендуют смотреть на затмение, чтобы оградить себя от негативной энергии.