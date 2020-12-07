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У астрономов появился самый детальный снимок пятна на Солнце (фото)

У астрономов появился самый детальный снимок пятна на Солнце (фото)
01:28 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Астрономы из обсерватории "Халеакала" опубликовали детальное изображение солнечного пятна.

Об этом они сообщили на сайте Национальной солнечной обсерватории США (NSO), расположенной на Гавайских островах.

Отмечается, что изображение было получено еще 28 января, но опубликовано только сейчас.

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Расширение новой фотографии в 2,5 раза выше, чем любых других изображений. На ней можно увидеть магнитные структуры размером до 20 км и полосы газов, выходящих из центра пятна. Темная часть солнечного пятна холоднее Солнца, при этом его температура выше 4200 градусов по Цельсию. Диаметр пятна составляет более 16 тыс. километров.

Напомним, что в сентябре этого года ученые из NASA предупредили о начале нового цикла солнечной активности.

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Все по теме:

Солнце, Астрономия, NSO.

Автор:

Телеграф
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