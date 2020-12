У астрономов появился самый детальный снимок пятна на Солнце (фото)

Астрономы из обсерватории "Халеакала" опубликовали детальное изображение солнечного пятна.

Об этом они сообщили на сайте Национальной солнечной обсерватории США (NSO), расположенной на Гавайских островах.

Отмечается, что изображение было получено еще 28 января, но опубликовано только сейчас.

The sharpest image yet of the roiling plasma in a sunspot, taken by the new Inouye Solar Telescope. This scene is a little larger than the Earth (!). https://t.co/M8fJpD9OeJ pic.twitter.com/q8mQPJxQZX

— Corey S. Powell (@coreyspowell) December 4, 2020