У астрономов появился самый детальный снимок пятна на Солнце (фото)

Астрономы из обсерватории "Халеакала" опубликовали детальное изображение солнечного пятна.

Об этом они сообщили на сайте Национальной солнечной обсерватории США (NSO), расположенной на Гавайских островах.

Отмечается, что изображение было получено еще 28 января, но опубликовано только сейчас.

The sharpest image yet of the roiling plasma in a sunspot, taken by the new Inouye Solar Telescope. This scene is a little larger than the Earth (!). https://t.co/M8fJpD9OeJ pic.twitter.com/q8mQPJxQZX — Corey S. Powell (@coreyspowell) December 4, 2020

Расширение новой фотографии в 2,5 раза выше, чем любых других изображений. На ней можно увидеть магнитные структуры размером до 20 км и полосы газов, выходящих из центра пятна. Темная часть солнечного пятна холоднее Солнца, при этом его температура выше 4200 градусов по Цельсию. Диаметр пятна составляет более 16 тыс. километров.

Напомним, что в сентябре этого года ученые из NASA предупредили о начале нового цикла солнечной активности.