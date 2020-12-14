Астролог рассказал, чего ждать от солнечного затмения 14 декабря

14 декабря ожидается полное солнечное затмение. Это явление относится к 142 саросу и будет наблюдаемо на юге Чили, Аргентины, а также в районе юго-восточной части Тихого и на юге Атлантического океанов. Частично затмение смогут увидеть жители и других стран Южной Америки, атакже юго-запада Африки. В Украине данное космическое явление видно не будет.

Об этом сообщил астролог Влад Росс в своем Фейсбуке.

Согласно заявленным данным, длительность полной фазы затмения составил 2,10 минуты.

Со словам астролога, затмение 14 декабря 2020, как и все остальные затмения, имеет уникальные особенности, которые могут дать подсказки о событиях ближайшего будущего.

Можно выделить следующие интересные факты:

Это затмение является первым солнечным затмением на оси Близнецы - Стрелец в этом двухлетнем цикле, а значит, оно особенно важно, так как открывает новую страницу в областях, связанных с этой осью: все, что касается образования, путешествий и перемещений, мировоззрения, религии, законов, власти, авторитетов, общения, коммуникаций. Изменения и перемены, замеченные в этих областях уже в 2021, приобретут более серьезное направление.

Достаточно показательна в данном случае близость этого затмения к моменту Великой Мутации Вифлеемской Звезды(соединению Юпитера с Сатурном), которая будет иметь место 21 декабря 2020 в Водолее. Воздушная стихия с этого периода начнет по настоящему править балом, и не удивительно, что изменения вблизи этой мутации, которые будут включаться затмением в плане нашего мышления, коммуникаций, передачи информации, неизбежны и будут только увеличиваться в своем объеме.

Затмение 14 декабря 2020 будет иметь место вблизи Южного Узла, который говорит о прошлом опыте, пройденном кармическом пути. О нем помнит наше подсознание, и он уже заложен в наших инстинктах. Также события по таким затмениям (в личной прогностике) часто связаны с другими людьми, что включает волю и влияние других людей на нашу судьбу и усиливает фатальность ситуаций. То есть события вблизи этого затмения сложно будет предотвратить.

Это затмение связано с напряженным влиянием Нептуна, что может говорить об опасности иллюзий и обманов. Есть риск поддаться страхам и неуверенности, могут быть разочарования и потеря веры. Участие Нептуна говорит о том, что мы должны не отрываться от реальности, не поддаваться иллюзиям, а смотреть на все происходящее более трезвым взглядом.

Точка затмения будет поддерживаться Марсом, который из знака Овен будет давать энергию и силы. Это значит, что многие смогут извлечь пользу из тех ситуаций, которые преподнесет им затмение, если будут действовать активно и напористо, отбросят страхи и сомнения. События вблизи этого затмения также могут развиваться довольно быстро, Марс не допускает промедления.

Это затмение может помочь вам в следующем:

Переоценить свои знания, начать обучаться чему-то новому,

Сменить свою точку зрения на какие-то вещи,

Пересмотреть свои убеждения и приобрести более позитивные,

Начать новое интересное дело, которое требует активности и энергозатрат,

Стать более активным, отказаться от вредных привычек и начать свой путь к более здоровому образу жизни.

Что принесет затмение 14 декабря 2020 вашему знаку зодиака?

У каждого из нас затмение будет затрагивать определенные области гороскопа, поэтому события по этому затмению будут индивидуальны, однако нахождение этого затмения в знаке Стрельца и аспекты к светилам могут дать подсказку каждому из знаков зодиака об общих тенденциях и общих фокусах внимания.

Солнечное затмение в этом же градусе Стрельца имело место 14 декабря 2001, то есть ровно 19 лет назад. Если вас не подведет память, то вы можете вспомнить те события, которые имели место рядом с этим затмением (плюс/минус несколько месяцев). Если эти события были очень важные и запоминающиеся, вполне может быть, что они повторятся, либо будут похожие ситуации сейчас.

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