Инфекционки не выживут, будет беда: Голубовская обратилась к нардепам из-за бюджета на 2021 год

В связи с новым госбюджетом на противодействие инфекционным болезням выделят меньше средств, чем в 2020 году.

Об этом сообщила врач-инфекционист Ольга Голубовская.

По ее словам, на открытие инфекционных стационаров в режиме "готовности" денег нет. "Пройдет эта пандемия, которая спасла нашу медсистему от уничтожения такой страшной ценой, и опять все вернётся на круги своя - большая часть инфекционных стационаров не выживет. Естественно, вместе с инфекционистами",- отметила Голубовская.

Она уверена, что около 4 процентов ВВП на медицину, это слишком мало.

""Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення", где сами наши горе-реформаторы заложили 5% ВВП. (Это тот самый закон якобы про "реформу здравоохранения", а на самом деле - про деньги, куда они идут и за кем...интересов больных там нет и близко ..)", - сказала она.

При этом она обратила внимание на вопрос с оплатой труда медиков.

"Без решения этого вопроса в современном мире, где нехватка персонала, либеральный подход к подтверждению диплома неизбежно приведет к огромному оттоку кадров. Причем всех - врачей, среднего медицинского персонала. Не может высококвалифицированный человек, 10 лет потративший на обучение в одном из самых тяжелых ВУЗов, получать зарплату, ниже которой только минимальная пенсия. Это унизительно. Неужели круглосуточная работа, от качества которой зависит ваша жизнь, требующая полной самоотдачи, сопровождающаяся эмоциональным выгорание и ненормированным рабочим днём должна так оплачиваться государством? Неужели врачебная специальность - самый ненужный вам атрибут существования страны?", - отметила Голубовская.

Ранее стало известно, что Украина увеличивает траты на оборону на фоне дефицита бюджета.