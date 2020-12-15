Украина поставила еще один хороший рекорд COVID-19

По состоянию на утро 15 декабря в Украине продолжает распространяться коронавирус. Так, за прошедшие сутки зафиксировали 8 416 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 412 детей и 447 медработников. При этом за минувшие сутки выздоровело рекордное число пациентов - 16150 человек.
Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
Таким образом за прошедшие 24 часа:
С начала пандемии в Украине:
За последние 24 часа наибольшее количество случаев коронавируса зарегистрировали в городе Киев (1559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.
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