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Украина поставила еще один хороший рекорд COVID-19
08:23 Сегодня Телеграф Фото: twitter

По состоянию на утро 15 декабря в Украине продолжает распространяться коронавирус. Так, за прошедшие сутки зафиксировали 8 416 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 412 детей и 447 медработников. При этом за минувшие сутки выздоровело рекордное число пациентов - 16150 человек.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Таким образом за прошедшие 24 часа:

  • госпитализировали - 1 479 человек;
  • летальных случаев - 233;
  • выздоровело- 16 150 человек;
  • проведено тестирований за сутки - 55 856 (в том числе методом ПЦР - 31 963, методом ИФА - 23 893).

С начала пандемии в Украине:

  • заболели - 909 082 человека;
  • выздоровели - 522 868 человек;
  • летальних случаев - 15 480;
  • проведено ПЦР-тестов - 5 084 649.

За последние 24 часа наибольшее количество случаев коронавируса зарегистрировали в городе Киев (1559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.

Читайте также в материале "Телеграфа": 19 декабря в Украине ужесточают карантин - что будет под запретом, а что нет.

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Все по теме:

Украина, Минздрав, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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